Sağlık Bakanı Koca'dan COVID-19 uyarısı: Birçok ilde artış eğiliminde

16 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vakalarına ilişkin "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Erzurum programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Okay Memiş ile kentteki COVID-19'a ilişkin değerlendirme yaptıklarını söyledi. Erzurum Şehir Hastanesinin pandemide bölgenin yükünü aldığını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150 den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."

Bakan Koca, Şehir Hastaneleri başta olmak üzere yenilenmiş ve artırılmış kapasitelerle salgını karşıladıklarını belirterek birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere hastanelerinde şahit olmadıklarını dile getirdi.

Erzurum Şehir Hastanesinin bölge için önemli bir yükü aldığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını önemli oranda baskıladığımızı söyleyebilirim. Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Ancak bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Özellikle son 4-5 hafta zaman diliminde belirgin bir azalışı ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım geçtiğimiz haftalardaki düşüşe güvenerek lütfen tedbiri elden bırakmayalım rehavete kapılmayalım, kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım. Elimizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyelim."

Koca, koronavirüs için alınan tedbirlerin yalnızca COVID-19'dan değil, grip ve diğer üst solunum hastalıklarından da koruduğunu aktardı.

Tedbirlere uyan illerde görülen vaka sayılarının azaldığına ve tekrar yükselmediğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. ‘Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelimiz destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasvon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin. Erzurum ve civar iller özellikle geçen ay yaşanan vaka artışlarıyla gündemimize aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadeleye ara vermedik."

Koca, ağustos sonu ve eylül ortasına kadar pik yaşanan Erzurum'da, yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle artışın kontrol altına alındığını söyledi. Erzurum'daki vaka sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Koca, "Erzurum'da bir ay öncesine göre vaka sayımızda yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş söz konusu. Hastane yükümüz, yatak doluluk oranlarımız Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Etkin ve yaygın tedavide zatürre oranımız da son bir ayda yarı yarıya düştü." diye konuştu.

Koca, Erzurum'da yakalanan başarının devam etmesi için vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

"Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz"

Söz konusu rakamların daha alt seviyelere inmesinin tedbirlerle mümkün olacağına vurgu yapan Koca, şunları kaydetti:

"Bu düşüşün devam etmesi, hasta ve ağır hasta sayılarımıza da yansıması için Erzurumlu hemşehrilerimizin mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. 1 hafta-10 gün içinde tedbirlerin devamıyla rakamların daha da düşeceğine inanıyoruz. Alacağımız tedbirlerle bölgede salgının hızını ve hastane yükümüzü her gecen azaltmayı başaracağımıza inancım tam. Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi uygulayabilen nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. Filyasyon sayesinde tespit ettiğimiz her pozitif vakanın hasta olsun olmasın başkasına bulaştırma potansiyelini ortadan kaldırıyoruz."

Koca, temaslı takiplerinde taşıyıcıların temaslılarını dahi izole ederek çemberi genişlettiklerini ifade etti.

Semptomu olsun olmasın bütün pozitif vakaları ve bunların temaslılarını riskli görerek, HES sistemine kaydettiklerini belirten Koca, "Sıkı takip yapıyoruz ve kayıt ederek bu sayede bulaşma zincirini kırmayı başardık. Bu gücümüzü Erzurum'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Erzurum'da şu an her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor." dedi.

"Temaslıların taramasını 6 ila 7 saatte yapıyoruz"

Koca, Türkiye genelinde temaslıların taramasının ortalama 6 ila 7 saatte yapıldığını, Erzurum'da da bu sürenin yaklaşık 7 saat olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde bu süreyi daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini aktaran Koca, "Erzurumlu hemşehrilerimize bir önemli uyarım daha olacak. Hastalarımızın yaş gruplarına baktığımızda büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Erzurum'da 60 yaş üstü hastalarımızın oranı, bu yaş grubunun nüfusa oranının tam 2 katı. Bu hastalığın öncelikle büyüklerimize hasar verdiğini biliyoruz. Onları korumak için daha sıkı tedbirlerle ve özenle hareket etmemiz gerektiği ortada." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bölgedeki durumu yerinde görmek, müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz, alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Daha sonra ise bölge toplantısı olarak Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürlerimizin, başhekimlerimizin ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 8 ilimizdeki genel durumu İhtiyaçları, sağlık altyapısını detaylı değerlendirmiş olacağız."

Koca, Valilik binasında ayrıca şeref defterini imzalayarak Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA