Sağlık Bakanı Koca'dan durum değerlendirmesi

31 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavileri devam eden hastaları ziyaretinin ardından gazetecilere son durumla ilgili bilgi verdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, vefat edenlerin yakınlarına sabır dileyen Koca, hastanelerde yatan hastaları ziyaret ederek yapılan uygulamaları yerinde görmek istediklerini belirtti.

Koca, şöyle konuştu:

"Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim.

"Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirlere hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda, yemek yerken veya kalabalık ortamların kurtarma ekipleri dahil olmak üzere oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda görevlilerin daha yoğun eleman ama bu elemanları süreklilik sağlamak açısından dinlendirerek, özellikle salgınla mücadelede tedbirlere uymalarını sağlayarak hareket etme gayreti içindeyiz."

Bakan Koca, hem AFAD hem de UMKE ekiplerinin yoğun maske ve dezenfektan dağıtma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, "Bununla ilgili özelikle vatandaşlarımızın tedbirlere uyma noktasında hassasiyet göstermelerini, kurtarma ekiplerinin de bu noktada gayret içinde olmalarını özellikle sağlama çabası içindeyiz." dedi.

Hastanede Seher Dereli Perinçek'i ziyaret ettiğini, birazdan da Eda Hanım'ın gayretiyle damar yolunu açtığı İnci Okan'ı ziyaret edeceğini belirten Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum. İzmir'e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum."

Bakan Koca, pandemi nedeniyle İstanbul ve diğer illerde yoğun bir gayretlerinin bulunduğunu, bu seyre göre programının netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA