Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

31 Ocak 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı."diye konuştu.

"Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunuyor"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını bildirdi.

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

"Vuhan'daki Türk vatandaşlarını getirecek uçak birkaç saat içinde kalkacak"

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesinin planlandığını bildirdi.

Koca, "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azerbaycanlı, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak." dedi.

"Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor"

Sağlık Bakanı Koca, "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor." ifadelerini kullanıyor.

Koca: Çinli çocuğa yapılan test sonucu İnfluenza B çıktı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da 6 yaşındaki Çinli çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Çapa Tıp Fakültesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik açıklamaya gerek görüldüğünü bildirdi.

Genel durumu iyi olan çocuğun ateşinin düştüğünü belirten Koca, "Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formunun kesin tanı gibi işaretlendiğini ve servis edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: AA