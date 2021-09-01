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Sağlık Bakanı Koca’dan PCR testine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenlerin, okul çalışanlarının; toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testinin gerekli olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden PCR testine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında, “Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test COVID-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.” ifadelerine yer verdi.

 

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