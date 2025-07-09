Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığa yapılacak personel alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, Ekim ayında 18 bin sağlık personelinin istihdam edilmesi için ilan açılacağını söyledi.

Personel alımına ilişkin soruya yanıt veren Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Metan gazından etkilenen askerlerin durumu iyi"

Bakan Memişoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen askerlerin sağlık durumuna ilişkin bir soruya da cevap verdi. Tedavisi devam eden askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtti.