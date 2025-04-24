Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: Hastanelere 37 bin kadro açıyoruz

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var, bu planlama doğrultusunda ilerleyeceğiz. Mayıs ayında ilk etapta 19 bin personel alacağız. Sonraki ilanları da inşallah Ağustos ve Eylül aylarında yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Personel alımı süreciyle ilgili ayrıntıların yer alacağı kılavuzun önümüzdeki hafta yayımlanacağını belirten Memişoğlu, "Diyetisyen, hemşire, psikolog, fizyoterapist gibi birçok sağlık mesleği alım kapsamında olacak. KPSS puanına göre atamalar gerçekleştirilecek." dedi.

Memişoğlu, ilgili sağlık ünitelerinin açılabilmesi için mevzuat değişikliği yapıldığını da vurgulayarak, bu düzenlemeyle psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin sağlık sistemine daha etkin şekilde dahil edilebileceğini kaydetti.