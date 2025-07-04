Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son zamanlarda Türkiye genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarından 538 kişinin etkilendiğini açıkladı.

1'i ağır olmak üzere yangından etkilenen 3 hastanın tedavisine devam edildiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, 2 vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Giresun Valiliği ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yaşanan yangınlara ilişkin şunları söyledi:

"Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

"Yangınların çoğu insan kaynaklı"

Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunun bilindiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Dikkatli davranırsak, koruyuculuğu ön planda tutarsak yangınların da çıkmadan önlemini alırsak, dikkatli olursak azalacağına inanıyoruz.

Allah orada mücadele eden tüm arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Bizler onlar için dua ediyoruz, inşallah en kısa zaman içinde bütün yangınları söndürürüz." ifadelerini kullandı.