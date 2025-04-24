Sağlık Bakanı Memişoğlu, depremde yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle şu anda 60 yaralının bulunduğunu ve tedavilerinin sürdüğü kaydetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Memişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
* Deprem sonrası yaşanan panik, travma ve kaçış sırasında yaralanan 60 hastamızın tedavileri sürmekte olup, genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
* İkincil yaralanmadan tedavi görenlerin hayati tehlikesi yok.