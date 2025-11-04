Sağlık Bakanı Memişoğlu organlarını bağışladı

Bakan Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen, "Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı"na katıldı. Memişoğlu, organ bağışının bir insanın hayatını kurtardığını ifade ederek, "Bizim inancımıza göre de bir can kurtarmak, bütün alemi kurtarmak gibi bir duygudur. Bunu topluma anlatmamız lazım." dedi.

Türk toplumunun çok özverili olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Kendi parçasını canlıyken veriyor. Karaciğerinin yarısını, böbreğinin birini veriyor. Yılda 5 binin üzerinde nakil yapıyoruz. Bunların yüzde 90'ını canlıdan yapıyoruz. Canlıdan kendi parçasını veren bir topluma esasında daha da çok anlatarak, öldükten sonra toprak olacak ve çürüyecek organını çok rahatlıkla verebilir. Onun için bu çaba içindeyiz." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin organ naklinde de dünyaya örnek olabilecek bir ülke olduğunu ifade ederek, ilk kalp naklinin 1968'de yapıldığını söyledi.

1979'da ise dünyaya örnek olabilecek bir organ nakli kanunu çıkarıldığını belirten Memişoğlu, söz konusu kanunda yapılan düzenlemeleri anlattı. Memişoğlu, karaciğer ve böbrek nakillerinin birçoğunun canlıdan yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, Malatya'da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz. Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz. Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye'de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün 3 ila 4 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor."

Organ bağışı mevzuatında yapılan değişiklikle bağış işlemlerinin artık dijital ortama taşındığını ifade eden Memişoğlu, "Bugün insanlarımızdan şunu istiyoruz, öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın." çağrısında bulundu.

Bakan Memişoğlu, 1997'de Samsun'da vatani görevini asteğmen olarak yaptığı dönemde bütün organlarını bağışladığını anlatarak, "O zaman kağıt veriyorlardı. Şimdi onu elektronik olarak e-Devlet'ten kendim bağışlayacağım. Vasiyet ettim ve bu organ kağıdı artık elektronik sistemde duracak. Benim eşim, çocuğum, ailem birinci derece yakınlarımdan biri gerçekten organ yetmezliğine girerse acil hastalar haricinde öncelikli olacak. Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Ve artık onlara sadece bilgi verilmesini istiyorum. Bütün organlarımı bağışlıyorum. Allah bütün insanlarımıza bunu yapmayı nasip etsin."

Memişoğlu, konuşmasının ardından elektronik ortamda organ bağışında bulundu. Programda, Bakan Memişoğlu'na hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe de Ankara'nın organ naklinde de Türkiye'nin kalbi olduğunu ifade etti.

Bilkent Şehir Hastanesinin kalp ve akciğer nakillerinin yapıldığı Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Etlik Şehir Hastanemiz, son yıllarda Türkiye’de en fazla beyin ölümü tanısı koyan hastane olmuştur." dedi.