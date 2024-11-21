Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'istifa' çağrılarına: Ölümlere engel olan birine niye istifa istenir?

İstanbul'da SGK'dan para almak için 12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi'nin yargılandığı dava sürüyor. Muhalefet, ölümlerin kayda geçtiği dönemde İstanbul'un ilk sağlık müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını talep ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugğn TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine katıldı.

CHP'li vekiller 'Sağlık Bakanı istifa' yazılı dövizler açtı. Masasına bebek patikleri ve bebek kıyafetleri koyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.

Bakan Memişoğlu, istifa çağrılarına "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" sözleriyle yanıt verdi.