Sağlık Bakanı, TBMM'yi bilgilendirdi

19 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'yi koronavirüs ile ilgili alınan önlemler ve gelinen son nokta hakkında bilgilendirdi.

Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir.

Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.

Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur.

Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır.

Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.

Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."

Ayrıntılar geliyor...