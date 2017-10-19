Sağlık Bakanından Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

19 Ekim 2017

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Demircan, "Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi.

Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 4'üncü gününde devam ediyor.

Yoğun bakımda tedavi sürüyor

Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedaviye alınan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı.

Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal’ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.