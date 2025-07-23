Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi netleşti mi? Personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığının personel alımı için açtığı ilanlara yoğun bir ilgi alıyor. İŞKUR ve ÖSYM üzerinden yapılan başvurular için geri sayım devam ediyor. İlk etapta 19 bin personel alan Bakanlık ikinci etapta ise 18 bin personel alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi netleşti mi?

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi. Net tarih henüz belli olmadı. Başvuru tarihinin eylül ayında kesinleşmesi bekleniyor.

Adaylar, 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 48/A maddelerinde belirtilen genel şartları taşımalıdır.

Türk vatandaşı olanlar (Bulgaristan’dan göç edenler dâhil),

KKTC vatandaşları,

2527 sayılı Kanun kapsamındakiler başvuru yapabilir.

Mavi kartlılar ve yabancı uyruklular başvuru yapamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacak.

Atamalar, 7315 sayılı Kanun’a göre yapılacak arşiv araştırması sonucuna bağlıdır.