Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binler her gün konu hakkında gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Yeni haftaya doğru girilirken aramalar yoğun şekilde yapılıyor. Sıkça gelen soru ise "Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

İŞKUR üzerinden alınacak olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için ilan hala yayımlanmadı. Başvuruların 6-10 Ekim tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılır. İŞKUR il müdürlükleri, hizmet noktaları ve Alo 170 hattı da kullanılabilir. Şahsen başvuru alınmaz.

Aynı kurumun aynı tarihte başlayan ilanlarından sadece birine başvuru yapılabilir.

Öncelikli adaylar başvuru sırasında liste seçimini yapmak zorundadır, sonradan değişiklik yapılamaz.

Tüm başvurular kura için ilgili kuruma gönderilir. Noter kurasıyla açık iş sayısının 4 katı kadar aday sınava çağrılır.

Sadece kurayla yapılacak alımlarda, kura sonucu doğrudan asıl ve yedek adaylar belirlenebilir.

Listelere giren adaylar, istenen belgeleri (eğitim, tecrübe, sertifika vb.) kuruma teslim eder. Yanlış beyan veya belge sunmayanlar listeden çıkarılır.

Sınav tarihi, saati ve yeri kurumun internet sitesinde duyurulur; ayrıca posta gönderilmez.

Öncelik hakkı olanlar davete rağmen katılmaz, işi reddeder veya kamuya sürekli işçi olarak girerse haklarını kaybeder.

Başvuruda ikamet şartı dikkate alınır; başvuru süresinde yapılan ikamet değişiklikleri geçerli sayılmaz (istisna: Nüfus Müdürlüğünden alınan rapor ibrazı).

Gerçeğe aykırı belge verenlerin başvurusu geçersiz sayılır ve yasal işlem yapılır.

Noter kurasıyla seçilen adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak atanır.