Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 işçi alımı sürecinde kura heyecanı başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek kura çekimiyle yerleştirme işlemleri belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.