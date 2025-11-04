Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Adaylar, kura çekiminin hangi gün yapılacağını öğrenmek istiyor. Bakanlık tarafından paylaşılan takvimi hatırlamayanlar araştırmalarına hız verdi. İşte "Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusunun yanıtı...

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.

Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.