Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Alımların yıl içinde iki etap halinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar heyecanla duyurulara odaklanmış durumda... Yeni bir bilgi olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...