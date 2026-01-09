Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının personel alım ilanlarına yoğun bir talep oluyor. Geçen memur adayları için iki ilan yayımlanmıştı. Bu yıl süreç ile ilgili henüz bir takvim açıklanmadı. Adaylar bir gelişme olup olmadığını sık sık kontrol ediyor. Yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

9 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...