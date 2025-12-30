Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi paylaşıldı mı, başvurular ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığının yeni dönem personel planlaması gündemdeki yerini koruyor. Başvuru yapmayı düşünen adaylar sürecin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. Kadro dağılımı ve kontenjanlara ilişkin beklenti her geçen gün artıyor. Bu nedenle gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...