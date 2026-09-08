Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı duyurusu geldi mi? Sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman?

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Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binler 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için tarih bekliyor. Eylül ayı geldi ve hala ilan bekleniyor. Gündemden düşmeyen sorulardan biri de "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hayır, 8 Eylül 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.