Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alım tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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Sağlık Bakanlığının bu yılki ilk etap alımı için sabırsız bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında beklentiler bir hayli yükseldi. Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol edilirken gündemden düşmeyen soru "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin yakın zamanda bir açıklama yapılmadı. Genel beklenti temmuz ayının ortasında başvuru tarihlerinin yayımlanacağı yönünde...

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.