Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağı açıklanırken, başvuru sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Binlerce adayın beklediği haber gündemdeki yerini korurken dillerden düşmeyen soru "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak" şeklinde...

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

21 Ocak Çarşamba günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...