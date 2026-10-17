Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu

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Sağlık Bakanlığı yıl bitmeden 38 bin sağlık personeli alacak. Adaylar uzun zamandır bekleyiş içindeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde beklenen duyuruyu yaptı. Şimdi yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel ilanı çıkacağız" dedi fakat başvuru tarihini belirtmedi.

Yakın zamanda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlunun başvuru tarihleri ile branş ve kadro dağılımı hakkında duyuru yapması bekleniyor.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum"