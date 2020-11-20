Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı için gönüllülük kriterlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül’de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli COVID-19 aşısının, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli COVID-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce COVID-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://COVID19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

COVID-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı."