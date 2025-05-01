Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Devlet hastanesinde istismar' iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı

Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı haberlerle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Şüpheli durumun fark edilmesinin ardından gerekli adımların ivedilikle atıldığı bildirilirken gerekli incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, konunun sağlık personeli tarafından muayene sırasında tespit edildiği ve hemen bir incelemeci görevlendirildiği belirtildi.

Şüpheli durum adli makamlara iletildi

Açıklamada, "Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, olayla ilgili hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını bildirdi.