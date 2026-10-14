Sağlık Bakanlığı duyuru yaptı mı? SB personel alımı başvuruları ne zaman?

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Sağlık Bakanlığında kariyer yapmak isteyen sözleşmeli memur ile işçi adayları aylardır Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama bekliyor. Yüz binler sırada beklerken gündemden düşmeyen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 15 Ekim 2026 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.