Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birazdan basın toplantısı düzenleyerek açıklamada bulunacak. Açıklama için saat 00:30 denildi. Koca, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada tespit edilmiş bir vaka olmadığını söylemişti.

Açıklama öncesinde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde bütün izinlerin iptal edildiği bildirildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.