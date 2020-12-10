Sağlık Bakanlığı ilk kez toplam vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam COVID-19 vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre COVID-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki COVID-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saate 30.424 yeni vaka

Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 24 saatte 206 bin 202 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e çıktı.

Aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.