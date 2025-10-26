Sağlık Bakanlığı işçi alım kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura süreci bekleniyor. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar sonuç tarihine odaklandı. "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artarak devam ediyor.
Sağlık Bakanlığına bağlı işçi alım sürecinde gözler kura çekiminde. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, kura tarihini araştırıyor. Yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.