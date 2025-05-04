Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı kılavuzu yayımlandı. Adayların günlerdir beklediği haberi Bakanlık duyururken birtakım sorulara yanıt aranıyor.

Binlerce aday bilgi almak adına "Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltirken kılavuzu ve kadro ve meslek dağılım listesini incelemek istiyor.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada "Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 05/05/2025 – 09/05/2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır." denildi.

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Sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. (Yabancı uyruklu adaylar başvuru yapamayacak.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, ilk günü itibarıyla ise 40 yaşını doldurmamış olmak. (Yani, 5 Mayıs 1985 ve sonrasında doğmuş olmak gerekiyor.)

Başvurulan meslek için belirlenen okul, bölüm veya programdan, son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgeleri yine bu tarihe kadar temin etmiş olmak.

Görevi sürekli yapmaya engel teşkil edecek bedensel, zihinsel ya da ruhsal bir rahatsızlığı bulunmadığını belgelemek. (Bu belge, sadece atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek.)

İşe alımda öncelik hakkı bulunan adayların, ilgili yönetmelikte belirtilen öncelikli durumlarını belgelemeleri gerekiyor.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılan arşiv araştırması sonucunda, atamaya engel bir durumun bulunmaması şart.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olarak başvuru yapacak adayların, 5188 sayılı Kanun’un 10. maddesindeki ilgili alt bentlerde yer alan koşulları karşılaması gerekiyor.