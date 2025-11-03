Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR işçi kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihine adım adım ilerliyoruz. On binlerce işçi adayının heyecanı katlanarak artıyor. Bakanlığın geçtiği takvimi bilmeyenler hala "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek işçi alımı için kura süreci yaklaşıyor. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvurularının ardından kura tarihi öğrenilmek isteniyor. Adayların ısrarla yönelttiği soru "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" oluyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.