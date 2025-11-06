Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura sonuçları nasıl ve nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura süreci yaklaşıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleşen alımlarda gözler artık kura tarihine çevrildi. Israrla yöneltilen soru "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.

Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.