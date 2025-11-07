Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte o tarihler...
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sürecinde sırada kura çekimi var. Tarihler yaklaştıkça heyecan da artıyor. Adaylar tarih konusunda tereddüt yaşarken bilgi almak adına sürekli olarak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi aşamasına yaklaşılıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Günler ilerledikçe "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.