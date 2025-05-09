SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular bugün bitiyor. İşlemlerini tamamlayanlar kura tarihlerine odaklanmış durumda... Her bir aday "Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte Sağlık Bakanlığının kılavuzunda yer alan bilgiler...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura ne zaman, sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek?

Sağlık Bakanlığının kılavuzunda kura tarihi ve sonuçlarına ilişkin bir bilgi geçilmedi. İşte Kılavuzda yer alan bilgiler:

Sağlık Bakanlığı’na yapılacak sürekli işçi alımlarıyla ilgili başvuru sürecinde izlenecek yöntem belli oldu. İŞKUR tarafından başvuruları alınan aday listeleri, Bakanlığa iletilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, başvuran adaylar — öncelikli olanlar dâhil — sınava girmeden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Kura çekimiyle belirlenecek olanlar arasında, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve yine aynı sayıda yedek aday yer alacak.

Kura tarihi, saati, yeri ve sonuçlarıyla birlikte atama sürecine dair tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacak; internet üzerinden yapılacak bu duyurular, resmi tebligat niteliğinde sayılacak.