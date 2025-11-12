SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: 2 bin 764 İŞKUR işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İsim listesi ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: 2 bin 764 İŞKUR işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı için bugün kura çekimi gerçekleşti. Saat 09.00'da başlayan İŞKUR kura çekimi yaklaşık 2 saat sürerken canlı yayını kaçıranlar şimdi kesin kura sonuçlarını bekliyor. On binler isim listesini öğrenmeye çalışırken "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alım kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Bakanlıktan net sonuç saati duyurusu gelmedi. Sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.