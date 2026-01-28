Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması beklenen işçi ve sözleşmeli personel alımları kamuoyunda yakından takip ediliyor. Başvuru sürecine dair resmi bir açıklama beklenirken adaylar gelişmeleri dikkatle izliyor. Sosyal medyada talepler sık sık dile getirilirken "Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak" sorusu tırmanıyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

28 Ocak Çarşamba günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...