Sağlık Bakanlığı 25 bin 673 personel alımı yapacak. Alımların iki etaptan oluşması bekleniyor. Adaylar konu hakkında bilgi almak isterken "Sağlık Bakanlığı işçi, sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor. İşte olası tarihler...

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

9 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.