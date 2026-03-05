Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Memur ve işçi adaylarının gözü Sağlık Bakanlığının yapacağı duyuruda... Yüz binler ilan için sabırsızlanırken sosyal medya ve arama motorlarından bilgi alınmaya çalışılıyor. Adayların dillerinden düşmeyen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.