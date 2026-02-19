Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 753 personel alım süreci için başvurular başlamadı. Hal böyle olunca memur adayları da aramalarına hız verdi. Tarihler sosyal medya ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Adayların başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.