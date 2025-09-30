Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı, 2 bin 753 sürekli işçi alımı için ise bekleyiş devam ediyor. İlan her an yayımlanabilir ve adayların heyecan katsayısı her geçen dakika artıyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru ise "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için bugün bir duyuru yayımlamadı. Yapılan açıklamada "Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir" denildi. Ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.

Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

* 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

* Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

* Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.