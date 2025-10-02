Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Duyuru geldi mi?

Günler ilerliyor Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen on binlerce adayın heyecanı tavan yapıyor. Gözler hem Sağlık Bakanlığında hem de İŞKUR'da... Başvuru tarihlerinin hala ilan edilmemesi nedeniyle bir gelişme var mı diye merak edenler "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvurular ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

İŞKUR üzerinden alınacak olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için ilan hala yayımlanmadı. Başvuruların bu hafta başlamaması durumunda gözler pazartesi gününe çevrilecek.