Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.