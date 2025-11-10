Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Tarihler yaklaşıyor
Sağlık Bakanlığı bünyesinde devlet güvencesi altında alışmak isteyen on binlerce kişi Bakanlığın 2 bin 764 işçi alım ilanına başvuru yaptı. Bakanlık daha önce kura çekim tarihini duyururken artık son düzlüğe girildi. Tarih konusunda tereddüt yaşayanlar kafa karışıklığını gidermek adına "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler İŞKUR üzerinden yapılacak kura çekimine çevrildi. On binlerce aday, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı zamanı merakla bekliyor. "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak" sorusu gündem olmuş durumda...
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.