Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sürecinde kura tarihleri bekleniyor. Bakanlık kura tarihlerini duyurdu. On binlerce kişi bu tarihleri öğrenmek istiyor ve "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusunu yöneltiyor. İşte konuya dair bilgiler...
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de son buldu. Vatandaşlar bu tarihten sonra kura tarihlerini merak etmeye başlarken Bakanlık konu hakkında açıklamada bulundu. Bu duyuruyu bilmeyenler "Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.