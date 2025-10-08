Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu? Muhtemel tarih şöyle:

Yüz binler Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yaptı şimdi sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Adayların dillerinden düşmeyen soru "Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte geçen dönem yaşanan süreç ile ilgili bilgiler ve muhtemel tarih...

KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için tarih paylaşımı gelmedi. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.