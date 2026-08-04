Sağlık Bakanlığı KPSS sözleşmeli personel alımı ve İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman?

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Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyenler bekleyişte... Bu yıl Bakanlık 27 bin 673 personel alacak. Hala bir duyuru gelmemiş olması nedeniyle aramalar hızlanıyor. Sıkça gelen sorulardan biri "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

4 Ağustos 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Bu ay başvuruların başlaması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.