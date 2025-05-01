Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 19 bin personel alımı Sağlık Bakanlığı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı yıl içinde 37 bin personel alacak. İlk müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Daha sonra ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ayrıntılar paylaştı fakat kılavuz ve tarihler hakkında net bir bilgi vermedi.

Bu sebeple başvuru yapacak adaylar kılavuzu ve tarihleri beklerken "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Cuma gününe kadar kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri de netleşecek.

Bakan Memişoğlu'dan personel alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti.