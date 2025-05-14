SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları
Günlerdir beklenen Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile sonuçların erişime açıldığını belirtti. Şimdi binlerce kişi sonuç sorgulama ekranını sorguluyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuru ile "02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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