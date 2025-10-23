Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği sürekli işçi alımı için başvurular tamamlandı. On binlerce aday, hayallerindeki göreve bir adım daha yaklaşmak için şimdi noter kurası çekimini bekliyor. Kura tarihlerini henüz öğrenemeyenlerin sıkça başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.

Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.