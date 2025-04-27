SAĞLIK BAKANLIĞI: ÖSYM tarafından 19 bin personel alımı için kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı yıl içinde 37 bin hekim dışı personel alacak. İlk önce mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Adaylar detaylara ulaşmak isterken "Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı mı?" sorusunu yöneltiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti. Kılavuzun önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.